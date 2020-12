Blinde paniek bij ‘zwaarste opdracht ooit’ in Perfecte Plaatje: ‘Ik schaam me diep’

Ruim 1,4 miljoen mensen zagen gisteravond hoe een uitdagende onderwateropdracht voor blinde paniek zorgde bij de fotograferende BN’ers in Het perfecte plaatje . Vooral theatermaker Stefano Keizers had het zwaar en hing regelmatig hevig kermend en proestend aan zijn drijfplankje in het zwembad. ,,Ik schaam me diep dat ik zo in paniek ben geraakt.’’

Stefano, Bibi Breijman en Janny van der Heijden dachten een wel heel simpele halve finale tegemoet te gaan toen presentator Tijl Beckand meedeelde dat ze voor de eerste opdracht ‘een beroep’ moesten vastleggen. De adder onder het gras: de shoot vond volledig onderwater plaats.

In een Purmerends zwembad beet Janny het spits af. Het Heel Holland bakt-gezicht werd op het droge al nerveus, aangezien haar longcapaciteit door een eerdere ontsteking niet optimaal is. ,,Ik word al benauwd van dat ik niet door mijn neus kan ademhalen’’, zei ze bij het aantrekken van de duikuitrusting, toen nog lachend.

Quote Ik word al benauwd van dat ik niet door mijn neus kan ademhalen Janny van der Heijden

Het lachen verging haar snel toen ze eenmaal in het water lag om een model als secretaresse te kieken. De duikbril met afgesloten neus bleek voor haar te benauwend, maar ook met een kleiner brilletje bleef ze worstelen.



Janny kon nauwelijks zien of haar foto’s mooi werden en maakte er van ellende maar zoveel mogelijk. ,,Ik vond het heel zwaar’’, zei ze. ,,Het is echt de allerzwaarste shoot die we tot nu toe gedaan hebben, voor mij.’’



Verwarde man

Hoewel Stefano te horen kreeg hoe zwaar zijn collega het had, bleef hij positief. Uiteindelijk was het immers een beetje ‘spelen’ in het water, kalmeerde hij zichzelf. ,,Zo moeilijk kan het toch niet zijn?’’ De shoot was echter gecompliceerder dan ‘klikkerdeklak terwijl je een minuutje je adem inhoudt’, zoals hij het zelf zei.



Al snel werd immers duidelijk dat het niet slim was om zijn model, verkleed als postbode, helemaal naar de bodem van het bad te laten afzakken. Hij moest daardoor zelf ook steeds vier meter diep duiken en raakte daarbij flink in paniek.

Quote Hij heeft nog tien minuten, hij heeft nog helemaal niks en komt nogal verward over Tijl Beckand

Zijn enige houvast was een drijfplankje, waar hij zwaar proestend aan hing tussen het fotograferen door. ,,Hij heeft nog tien minuten, hij heeft nog helemaal niks en komt nogal verward over’’, observeerde Beckand.

Met inmiddels veel zwembadwater achter de kiezen en nog slechts enkele minuten op de klok wist de komiek op het laatste moment één geschikte foto te maken. ,,Ik schaam me diep’’, concludeerde hij. ,,Dat ik zo in paniek ben geraakt. Maar nog het meest omdat Janny meer foto’s heeft die geslaagd zijn dan ik.’’



Emotioneel met oma

Bibi Breijman, als laatste aan de beurt om haar ober te vereeuwigen, bekeek het een stuk beter. Zij verliet haar drijfplankje niet en richtte alleen de camera onderwater. Na enkele pogingen had ze al haar ideale foto. En ze won er ook nog de opdracht mee. Janny werd met een 5,8 voor haar plaatje laatste en moest dus aan de bak bij de tweede opdracht.



Daarbij maakten de BN’ers een drieluik over hun levensgeschiedenis, vooral voor Bibi een emotionele aangelegenheid. Zij fotografeerde haar Indonesische oma Asta (80), die vroeger in een Jappenkamp zat en van Nederlands-Indië per schip naar Nederland vluchtte.



Met een foto van dat schip in haar handen poseerde ze voor Bibi op het strand. De symboliek raakte oma en kleindochter, die elkaar na de shoot emotioneel in de armen vielen. ,,Zo mooi gedaan’’, zei Bibi.



Dat Breijman uiteindelijk tweede werd bij deze opdracht en Stefano een punt meer kreeg, bleek uiteindelijk niets uit te maken. Vanwege het gekke coronajaar besloten de makers van het RTL 4-programma dat alle drie de BN’ers dit jaar op finalereis gaan en er gisteren dus onverwachts niemand afviel.



Vanwege de maatregelen is de bestemming dit keer niet erg exotisch; het drietal trekt naar de Waddeneilanden. Daar valt volgende week eerst een van hen af, waarna de laatste twee fotografen strijden om de titel.

