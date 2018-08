Bliksemstart voor acteersensatie Henry Golding

Henry Golding is 31 jaar en de nieuwe acteersensatie in Hollywood. Hij maakte, zonder enige ervaring, zijn debuut in de succesvolle romantische komedie Crazy Rich Asians . De in Maleisië geboren Golding is binnenkort te zien in de thriller A Simple Favor en wordt zelfs getipt als mogelijke kandidaat voor James Bond.

Aan alles is te merken dat Henry Golding beduusd is door de schijnwerpers die nu op hem zijn gericht. ,,Ik zag dit echt niet aankomen”, zegt de in Maleisië geboren filmster in spe die tot voor kort alleen camera-ervaring had als presentator van een Aziatisch reisprogramma dat ook door de BBC werd uitgezonden, als onderdeel van The Travel Show. Ambitie als acteur had hij amper.

Totdat een kennis hem tipte dat de regisseur Jon Chu nog een acteur zocht voor een belangrijk personage in zijn film Crazy Rich Asians, momenteel de best bezochte film in de Verenigde Staten. Of hij maar wilde bellen om auditie te doen. Golding had daar geen trek in. ,,Ik was op huwelijksreis en had andere dingen aan mijn hoofd.” Toch bleef Chu aandringen, na de aanbeveling van de vriendin van Golding, die zijdelings bij de productie betrokken was.

Quote Ik zag dit echt niet aankomen Henry Golding

Uiteindelijk ging Golding overstag. Hij onderbrak zijn huwelijksreis (zijn vrouw is een tv-presentator en yogalerares) en deed auditie. Hij kreeg de rol van de rijke erfgenaam Nick Young en spat van het filmdoek. Hij is sexy, innemend en lijkt zowel mannen als vrouwen aan te spreken, wat in de filmwereld betekent dat je tal van opties hebt.

Versnelling

De carrière van Golding zit meteen in de vijfde versnelling. Een dergelijke bliksemstart is zeldzaam in Hollywood, waar ambitieuze acteurs meestal klein moeten beginnen. Zo werd Brad Pitt ontdekt na enkele reclamespotjes, onder meer voor een jeansmerk voordat hij een bijrol kreeg in Thelma and Louise (1991). Ook Jennifer Lawrence had een dergelijke start. Leonardo DiCaprio begon als 14-jarige in commercials. Maar meteen een hoofdrol in een grote film is behoorlijk uniek.

Golding, zoon van een Engelse vader en een Maleisische moeder, begon als fotomodel. Hij werd geboren in Betong, Maleisië, maar vertrok met zijn familie op zijn zevende naar Engeland. Hij is opgeleid als kapper, maar dat beroep oefent hij niet meer uit. Voorlopig wordt hij zelf gecoiffeerd als opkomend filmster.

Volledig scherm In A simple favor speelt Golding naast Anna Kendrick en Blake Lively © AFP Paul Feig - de regisseur van zijn volgende film, de thriller A Simple Favor - vermoedt dat een gouden toekomst voor Golding gloort. Feig: ,,Ik voorspel dat hij een grote carrière tegemoet gaat. Hij heeft charisma en kan een rol die niet eenvoudig is, nu al met gemak aan. Ik ben zeer benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen.”



Golding zelf schrijft zijn acteerprestaties toe aan zijn beide regisseurs. ,,Paul Feig gaf mij prima instructies. Hij legde uit dat mijn rol in A Simple Favor te vergelijken was met Cary Grant in Suspicion van Alfred Hitchcock. Een man van wie je niet precies weet wat zijn bedoelingen zijn.” Feig: ,,Hij overtuigde mij volledig met zijn vertolking, die veel van hem eiste.”

Bond

De hype uit Hollywood heeft inmiddels ook tot allerlei speculaties geleid. Sinds Golding in smoking op de première van Crazy Rich Asians verscheen, menen sommigen dat hij een geschikte kandidaat zou zijn om te zijner tijd Daniël Craig als James Bond op te volgen.

De acteur kent de speculaties, maar blijft er nuchter onder. ,,Ik vind het eervol en geestig dat sommigen mijn naam met de Bondfilms in verband brengen. Maar volgens mij is er helemaal geen vacature op dit moment. Ik zal er dan ook geen nacht minder om slapen.”

Ook de tegenspeelsters van Golding in A Simple Favor, Anna Kendrick en Blake Lively, zijn onder de indruk van de acteur. De laatste: ,,Straks gaat onze film de geschiedenis in als die film met Henry Golding in de hoofdrol en worden wij amper genoemd.”

Crazy Rich Asians draait nu in de Nederlandse bioscopen. A Simple Favor gaat op 27 september in première.