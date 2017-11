Blik in de ziel van Steven Spielberg

Voor het eerst spreekt Steven Spielberg in een documentaire openhartig over zijn leven en loopbaan. De film, gemaakt in opdracht van HBO, gaat op het Internationale Documentaire Festival van Amsterdam in première.

De scheiding van zijn ouders loopt als een rode draad door de films van Steven Spielberg. Niet de buitenaardse wezens (in E.T. en Close Encounters of the Third Kind), de avonturen van Indiana Jones of een oorlogsdrama als Saving Private Ryan bepaalden de keuze van zijn filmonderwerpen, maar vooral de moeizame verhouding met zijn vader.

Zijn vader Arnold Spielberg was door zijn werk als ingenieur vaak absent. Ook nam hij de schuld van de scheiding met zijn vrouw Leah op zich toen zij een verhouding begon met zijn beste vriend. Jarenlang zorgde deze familiegeschiedenis voor een getroebleerde verhouding tussen vader Spielberg en zijn getalenteerde zoon die in zijn films regelmatig onvolledige gezinnen voorstelt, waarin meestal de vader ontbreekt. Zelfs E.T. was in eerste instantie opgezet als een film over een eenzame jongen in een provinciestad totdat Spielberg er een buitenaards wezen aan toevoegde.

,,Film’’, zo bekent Spielberg in de tweeënhalf uur durende documentaire over zijn leven, ,,was voor mij ook jarenlang een vorm van therapie.’’ Zijn jeugd in Arizona stond in het teken van bioscoopbezoek en het experimenteren met een filmcamera die hij van zijn vader had gekregen. Contact met leeftijdsgenoten was er amper, deels omdat hij het enige Joodse jongetje in de wijk was en vaak werd gepest.

Indiana Jones

Het lag voor de hand dat de tiener filmregisseur werd. Hij wist zelfs in de filmstudio van Universal een kantoor te kraken, waar hij maandenlang ongestoord zijn gang kon gaan.

De documentaire van Susan Lacy, simpelweg getiteld Spielberg, geeft op basis van 30 uur interviews een verrassend compleet beeld van de succesvolste filmmaker aller tijden. Hij praat over zijn eigen echtscheiding met actrice Amy Irving, waarom hij op latere leeftijd zijn joodse identiteit ontdekte, de verzoening met zijn vader (toen hij begreep hoe de breuk met zijn moeder was ontstaan) en zijn flops. Zoals de oorlogskomedie 1941 die zijn status als de wonderboy van Hollywood een geduchte knauw gaf.

Volledig scherm In 1981, Harrison Ford en Spielberg op de set van Raiders of the Lost Ark © Corbis via Getty Images

Nadien probeerde Spielberg weer een succesformule van de grond te krijgen. Van zijn plan om een James Bond-film te regisseren zag hij af toen zijn vriend en collega George Lucas hem voorstelde een film te maken over een avonturier, genaamd Indiana Jones.

In menig opzicht heeft Spielberg zijn eigen identiteit ontdekt in zijn eigen films. Hij maakte het Holocaust-drama Schindler’s List om zijn Joodsheid, Saving Private Ryan was een ode aan de oorlogskameraden van zijn vader en zijn reactie op de aanslagen van 9/11 verwerkte hij in War of the Worlds. Zelden heeft een regisseur zich zo openhartig zijn drijfveren uitgelaten als Spielberg in deze niet te missen documentaire.

Spielberg wordt tijdens IDFA vertoond op 15, 23, 24 en 26 november.