Blije Tim Hofman bedankt vinder van verloren heuptas: ‘Je bent een held’

Duitse actrice Eva-Maria Hagen (87) overleden

De Duitse actrice Eva-Maria Hagen is afgelopen dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat hebben haar dochter, de bekende zangeres Nina Hagen, en twee van haar kleinkinderen vrijdag aan de Duitse krant Bild medegedeeld. Het is niet bekend waaraan Hagen is overleden.

19 augustus