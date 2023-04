Blauw Bloed-boegbeeld Jeroen Snel vertrekt na dertig jaar bij EO

Blauw Bloed is terug met Anne-Mar Zwart als presentator: ‘Oranjes zijn te veel in het buitenland’

De presentator begon zijn televisiecarrière bij Tijdsein en werkte bij Twee Vandaag als presentator en verslaggever. Ook presenteerde hij verschillende radioprogramma’s. ,,Op dit moment in mijn leven kies ik ervoor om mezelf meer vrijheid te geven”, aldus Snel. ,,Het lijkt me leuk om de bakens nog een keer te verzetten en te kijken hoe ik mijn professionele bestaan nog een keer een andere wending kan geven.”

Snel was tussen 2004 en 2021 presentator van Blauw Bloed, maar moest dit jaar tegen zijn zin plaatsmaken voor Anne-Mar Zwart. De specialist zou als eindredacteur blijven en in het programma af en toe plaatsnemen als royaltydeskundige, maar hij was al weken niet te zien. In die hoedanigheid schoof hij wel aan bij concurrent RTL Boulevard. ,,Dat is een nevenfunctie met goedkeuring van de EO”, benadrukte Snel vrijdag nog in een gesprek met deze site.