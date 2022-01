Blake Shelton zingt op podium met 6-jarig ziek jongetje

,,Als je dacht dat je een slechte dag had, plaats het dan even in perspectief”, zegt Shelton terwijl hij knielt naast het jongetje, zo is te zien op een video die rondgaat. McKee stond in het publiek met een bord waarop staat dat hij, ‘de allerjongste fan’ van de countryzanger, wacht op een harttransplantatie. ,,Hij heeft gevraagd of hij een liedje met me mag zingen”, vervolgt Shelton. Samen zingen ze vervolgens het favoriete liedje van de jongen, God’s Country.