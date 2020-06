Blackface-afleveringen van Amerikaanse serie 30 Rock offline gehaald

Wilfred Genee belde na afloop met Johan Derksen: ‘Een emotioneel gesprek’

23 juni Wilfred Genee zat naar eigen zeggen in een tweespalt gisteravond in zijn programma Veronica Inside. Hij had het gevoel dat hij Johan Derksen aan het ‘roasten’ was, terwijl hij ook vindt dat hij een team vormt met de analyticus. De twee hebben inmiddels met elkaar gebeld. ,,Het werd een emotioneel gesprek. Hij had het gevoel dat hij klem was gezet.”