Black Panther verpulvert bioscooprecord

Waylon kiest zelf voor Eu­ro­vi­sie-lied­je wegens wegstemmen Voice-kanon Kimberly

23 februari Waylon heeft vanavond in De Wereld Draait Door een opmerkelijke uitspraak gedaan. De zanger laat mensen bewust niet stemmen op zijn vijf potentiële Songfestivalnummers. De reden? ,,In eerste instantie was het de bedoeling om hier de keuze te laten vallen, om de mensen een beetje mee te laten werken. Maar toen hadden we het debacle bij The Voice en het stemmen van het Nederlandse publiek. Ik dacht: laat ik dat maar voorkomen."