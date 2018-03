Black Panther best bezochte superheldenfilm ooit in Nederland

Daarmee verbrak Black Panther het box office record van The Dark Knight Rises die in Nederland 6,87 miljoen euro opbracht. De nieuwste Marvel-film trok tot nu toe 650.000 bezoekers en staat na vijf weken nog steeds op de derde plek in de bioscooplijst.



Het is niet het eerste record dat de film breekt; ook in de VS bracht de actiefilm binnen drie weken al een half miljard dollar op. Wereldwijd bereikte de film in recordtijd de magische grens van 1 miljard dollar.



Black Panther is gemaakt door de jonge regisseur Ryan Coogler, die eerder veelgeprezen drama's als Fruitvale Station en Creed afleverde. De hoofdrollen naast Boseman worden vertolkt door Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Andy Serkis en Martin Freeman.