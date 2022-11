Black Panther-acteurs herdenken Chadwick Boseman: ‘Ik bewonderde zijn stille energie’

Truus van Gaal: ‘Voor belangrij­ke wedstrij­den ging Louis op zoek naar een oranje onderbroek’

Als Louis van Gaal deze week zijn koffer inpakt voor het WK in Qatar zal daar ongetwijfeld een oranje onderbroek in zitten. Hoewel hij ontkent bijgelovig te zijn heeft hij deze bij belangrijke wedstrijden opvallend vaak aan. Dat vertelt zijn vrouw Truus van Gaal in een openhartig interview met tijdschrift Nouveau waarin ze een zachtere en humoristische kant van haar man beschrijft.

