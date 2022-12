Black Adam van Dwayne Johnson voorlopig niet te zien in DC-films

Johnson heeft gesproken met DC-baas James Gunn over de plannen, maar daar komt Black Adam dus de komende tijd niet in voor. Wel laat hij weten dat DC en zijn productiemaatschappij Seven Bucks blijven kijken naar ‘de meest waardevolle manier’ waarop Black Adam in de toekomstige DC-films gebruikt kan worden. ‘James en ik kennen elkaar al jaren en hopen altijd dat de ander succes heeft’, schrijft The Rock. ‘Dat is nu niet anders, ik zal DC (en Marvel) altijd blijven steunen en hopen dat ze zeer succesvol zullen zijn.’

De acteur zegt wel trots te zijn op de film die door kenners met gemengde gevoelens werd ontvangen. ‘Ik zal altijd terugkijken op de reacties van de fans met enorme dankbaarheid, nederigheid en liefde. We hebben het geweldig gedaan.’ De keuze is opmerkelijk te noemen. De eerste film vertelde de ontstaansgeschiedenis van zijn personage en had een open einde. In Black Adam speelde ook de Nederlandse acteur Marwan Kenzari een belangrijke rol.

