‘Blabla chocoladevla, wat we verzonnen hebben, hoort nu echt bij Nikkie Plessen’

WIDM-deelnemer Marije Knevel over haatreac­ties: ‘Dat gedrag is niet oké’

13 januari Marije Knevel, een van de deelnemers aan dit seizoen van Wie is de Mol?, vraagt aandacht voor de haatreacties die zij en anderen krijgen. Ze maakt zich zorgen over hoe ‘normaal’ haat is geworden op sociale media.