Blaas na zeven uur opereren succesvol verwijderd bij Marc de Hond

Tijdens een zeven uur durende operatie is gisteren de blaas verwijderd bij Marc de Hond, bij wie in december blaaskanker werd geconstateerd. Het is nog afwachten of de tumor helemaal weg is, maar de ingreep is geslaagd. ,,Niet te vroeg juichen, maar de operatie ging goed”, schrijft de 41-jarige theatermaker op Facebook. ,,Mijn gloednieuwe stoma werkt uitstekend.”

Over twee weken weet Marc de Hond of de tumor volledig verwijderd is en of de lymfeklieren zijn aangetast. ,,In de tussentijd focus ik op herstel van de zware operatie, waarvoor ik één tot enkele weken in het ziekenhuis zal blijven. Nu voel ik me gelukkig prima, hopelijk blijft dat zo. Ik wil graag iedereen bedanken die voor mij gebeden heeft, geduimd heeft, kaarsjes heeft aangestoken en op andere manieren hebben gesteund.”

Toch schreeuwde De Hond het na zijn operatie en mét uitgewerkte verdoving nog een kwartier lang uit. ,,Later werd mij uitgelegd dat ik bij de operatie zeven uur lang met mijn hoofd naar beneden heb gehangen - dan konden ze beter bij mijn blaas - en dat daarbij mijn schouders knel hadden gezeten”, vertelt hij verbaasd over de schouderblessure die hij aan zijn blaasoperatie overhield. De Hond moet nog een tot twee weken in het ziekenhuis blijven.