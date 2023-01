‘Bizar toeval’ op MAFS-bruiloft: vriendinnen bruid delen geheim

Het concept van Married at first sight is bekend: de deelnemers trouwen met elkaar, zonder elkaar ooit te hebben gezien. Maar bij Martijn en Nicole is de kans heel groot dat zij tijdens een vakantie op Ibiza - nota bene een week voor het televisiehuwelijk - elkaars pad hebben gekruist omdat ze een aantal dezelfde vrienden blijken te hebben.



,,Dit voelt heel vertrouwd, ik ken natuurlijk een aantal mensen’’, stamelde Brabander Martijn (50) tegen de Amsterdamse Nicole voor het altaar. ,,Ik dacht: hey, ik was vorige week ook op Ibiza.’’



Drie vriendinnen van Nicole (47) kregen vanzelfsprekend van haar een uitnodiging voor het huwelijk, maar óók post van Martijn. ,,Toen hadden we zoiets van: Wat moeten we nu? We hebben vanaf dat moment gedacht: dit houden we geheim, het is hun dag.’’