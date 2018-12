‘Bizar goed’ Voice-optreden Kimberly bij meest trending video’s van 2018: ‘Onwerkelijk’

VideoZe won The voice of Holland niet, maar zangeres Kimberly (27) heeft wél een stukje geschiedenis geschreven op YouTube. Haar vertolking van de Michael Jackson-klassieker Earth Song uit het vorige seizoen van de RTL-talentenjacht staat in de toptien met de meest trending video’s van 2018. ,,Het was het begin van een heel nieuw leven.’’

Kimberly herinnert het zich als de dag van gisteren. Een nummer van Michael Jackson zingen - daar wilde ze haar vingers niet aan branden, die schoenen zijn voor vrijwel iedereen te groot. Toch deed ze het, op advies van coach Waylon. En hoe. Ze kreeg vier tienen van de coaches, die baalden dat ze geen elf mochten geven. Kimberly had ‘iedereens ballen eraf gedraaid’, vond Waylon. Anouk noemde het optreden ‘bizar goed’.



Inmiddels zijn we tien maanden en 2,1 miljoen views op YouTube verder. ,,Het voelt te gek, maar vooral een beetje onwerkelijk’’, zegt Kimberly over haar plek in de trending-lijst. ,,Het was voor mij het mooiste moment van The Voice. Dé kans om een indruk achter te laten bij het publiek.’’ En dat deed ze: mensen spreken haar nog vrijwel dagelijks aan, zowel na optredens als op straat.



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Kimberly zong Earth Song. © RTL

Het gaat dan vooral over het feit dat ze kort na haar gelauwerde optreden onverwachts het veld moest ruimen en niet de finale haalde. ,,Mensen zijn soms nog steeds een beetje boos’’, lacht Kimberly. ,,Ze snappen het niet en zeggen dat ze eigenlijk nooit meer The Voice willen kijken.’’ Zelf heeft Kimberly vooral warme gevoelens bij het programma. Ze trad al vrij vaak op, maar dankzij de talentenjacht kan ze nu haar eigen liedjes schrijven.



,,Daar ben ik nu echt vier dagen in de week mee bezig, naast het optreden’’, zegt ze. Ze zingt in het land, maar stond afgelopen jaar ook in de Ziggo Dome bij de Ladies of Soul en onlangs in Ahoy bij Waylon. De bedoeling is dat volgend jaar haar eigen nummers verschijnen.



,,Het was een zoektocht om uit te vinden wie ik ben als artiest en wat voor muziek ik wil maken’’, vertelt ze. ,,Ik heb een hele jonge moeder die veel r&b luisterde, van Craig David en R. Kelly tot Usher. Die kant ga ik ook op: pop, met een r&b-sausje. Zowel Engels- als Nederlandstalig.’’



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Kimberly sleepte vier tienen in de wacht. © RTL

Toch blijft Earth Song voorlopig op haar repertoire. ,,Er gaat geen optreden voorbij zonder dat liedje’’, lacht ze. Is dat trouwens niet lastig, gezien de moeilijkheid van het nummer? ,,Ik heb al jaren zangles en gelukkig niet zo snel last van mijn stem, dus het gaat goed. Maar bij Waylon in Ahoy heb ik de originele versie van zeven minuten lang gezongen, dat was wel even heftig.’’



Het afgelopen jaar was voor Kimberly het begin van een ‘heel nieuw leven’. ,,Nog nooit is een jaar voor mij zo snel gegaan. Maar ik heb zin in 2019.’’