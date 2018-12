Bird Box grootste hit in succesvol jaar voor Netflix

Niemand die het kan checken, want Netflix publiceert geen kijkcijfers, maar als we de streamingdienst mogen geloven, is de thriller Bird Box goed voor een record. In de week dat de thriller met Sandra Bullock nu te zien is, werd hij wereldwijd al door meer dan 45 miljoen accounts bekeken. En die statistiek deelt Netflix wél.

Volgens Netflix keken er niet eerder zo veel mensen naar een ‘original’ (een productie uit eigen stal) in de eerste week na de première op het platform. In het post apocalyptische Bird Box is de mens ten prooi gevallen aan wezens die hun slachtoffers tot zelfmoord drijven zodra ze worden gezien. De enige manier om je te beschermen is door geblinddoekt door het leven te gaan.

Nooit bracht Netflix zoveel ‘originals’ uit als afgelopen jaar. 13 miljard dollar geeft de streamingdienst eraan uit. Dit zijn wat deze website betreft de vijf series die je absoluut moet zien.

1. Maniac

Tiendelige serie waarin twee beschadigde mensen, gespeeld door Emma Stone en Jonah Hill, zich met verschillende motieven inschrijven voor een medisch experiment met geestverruimende drugs.

2. Bojack Horseman

Serie met felle kritiek op hoe Hollywood omgaat met #MeToo, met grappen over een robot die volledig uit seksspeeltjes bestaat en een ontroerende aflevering waarin het hoofdpersonage één lange afscheidsrede houdt aan de kist van zijn moeder. Het vijfde seizoen wordt als het beste beschouwd.

3. Wild Wild Country

Onthullende, veelgeprezen documentaireserie over de opkomst en ondergang van de Bhagwan-beweging.

4. Glow

Deze tragikomedie in jaren 80-sfeer gaat over vrouwen die een worstelschool runnen. Sterk is het samenspel tussen Marc Maron als cynische worstelcoach en Betty Gilpin als ambitieuze ex-soapster en alleenstaande moeder.

5. The End of the Fucking World

Twee tieners lopen van huis weg, omdat ze genoeg hebben van hun gezapige leventje in de buitenwijken van een metropool. Hoewel Brits, voelt deze serie aan als een Amerikaanse roadmovie, als een moderne versie van Thelma & Louise vol gitzwarte humor.

