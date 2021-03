Biografie Sharon Stone vol misbruik maakt wereldwijd de tongen los: ‘Dit hier is de waarheid...’

De schijnwerpers wisten haar een tijdlang niet te vinden, maar Sharon Stone is nu dankzij haar onthullende biografie weer even wereldnieuws. Het is een boek over de schaduwkant van Hollywood, maar ook over haar jeugd die deels in het teken stond van seksueel misbruik.

,,Ik heb geleerd om het meest onvergeeflijke te vergeven’’, schrijft de nu 63-jarige Sharon Stone in haar boek The Beauty of Living Twice. ,,Mijn hoop is dat wanneer ik mijn levensreis deel, jullie in staat zijn hetzelfde te doen.’’ En als we de actrice, die in haar carrière vooral femme fatales en enigmatische vrouwen speelde (waaronder recent nog in de Netflix-serie Ratched), mogen geloven, viel er een hoop te vergeven.



De afgelopen weken zorgden enkele passages al voor headlines, waaronder het verhaal dat ze door een producent van Basic Instinct werd gevraagd seks te hebben met een tegenspeler. Nu haar memoires (sinds gisteren) daadwerkelijk in de schappen liggen, is ook het schokkendste hoofdstuk wereldnieuws. Ze schrijft te zijn misbruikt door haar grootvader. Deze Clarence Lawson, die zich ook vergreep aan Stone’s jongere zus Kelly, zou daarbij zijn geholpen door zijn vrouw. Zij sloot de meisjes met haar echtgenoot op in een kamer toen ze nog slechts kleuters waren.



Uiteindelijk overleed Lawson toen de Amerikaanse 14 jaar oud was. Tijdens de uitvaart porde ze hem in zijn opgebaarde lichaam. ,,Ik wilde zeker weten dat hij dood was en deze nachtmerrie voorbij was. Kelly was toen 11, maar ze begreep me meteen.’’

Volledig scherm Sharon Stone en Arnold Schwarzenegger in Total recall. © Brunopress

Platteland

Stone groeide op in Pennsylvania, op het platteland. Ze kon tijdens haar jeugd haar draai niet vinden. ,,Ik was een heel intens, raar kind’’, beweert ze zelf. ,,Ik zat met volwassen vragen en wilde daar ook volwassen antwoorden op krijgen. Mijn moeder keek mij met afschuw aan. Zij had geen idee wat ze met mij aan moest.’’



Modellenwerk bleek de route naar buiten, weg van haar familie en weg van het misbruik. ,,Maar ik voelde me altijd ongemakkelijk’’, aldus Stone die schrijft dat ze ‘niet zo lang of slank was als de andere meisjes’. In de jaren 80 maakte ze dan ook de overstap naar Hollywood. Na een rits aan magere rolletjes in al even magere films, was haar eerste echt noemenswaardige optreden die in Paul Verhoevens Total Recall (1990), waarin ze de bitchy echtgenote speelt van Arnold Schwarzenegger.



Ze werd natuurlijk een superster in Basic Instinct (1992), van dezelfde Hollandse regisseur. Een beetje cynisch gesteld, maar je zou kunnen zeggen dat ze de rest van haar carrière te danken heeft aan één scène: die waarin Michael Douglas en de kijker even een blik tussen haar benen kunnen werpen. Ze rakelt in haar boek een decennia oude vete met Verhoeven op. Hij zegt dat Stone precies wist wat die beroemde ondervragingssequentie behelsde, zij houdt vol dat dit niet het geval was. De actrice zou hem zelfs in het gezicht hebben geslagen toen de opname voor het eerst werd teruggekeken.

Quote Ik heb geen spijt van de dingen die ik in mijn leven heb gedaan, alles heeft me een les geleerd. Sharon Stone.

Erkenning

Voor haar rol in Casino van Martin Scorsese (1995) kreeg ze een Oscarnominatie en eindelijk erkenning van de serieuze filmpers. Haar privéleven schopte alles weer in de war. Er waren huwelijken, affaires, breed in de media uitgemeten ruzies over voogdij en in 2001 een ernstige beroerte plus een hersenbloeding die negen dagen duurde. Stone balanceerde op het randje van de dood. Vervolgens liet de filmwereld haar links liggen. Maar ze bleef strijdvaardig, iets dat niet alleen resulteerde in een handjevol aardige rollen (hoewel niet langer in echt prestigieuze projecten).



,,Ik heb van mijn humanitaire doelen (onder meer voor onderzoek naar aids, red.) en mijn (geadopteerde, red.) kinderen veel meer mijn prioriteit gemaakt dan Hollywood’’, stelt ze in haar boek, dat haar hielp om alles een plaats te geven. ,,Ik heb geen spijt van de dingen die ik in mijn leven heb gedaan, alles heeft me een les geleerd. Daarom ben ik ook een open boek in mijn boek: dit is de waarheid, dit is wat er is gebeurd. Misschien heb ik mijn leven meer meegemaakt dan sommige mensen ooit zullen beleven, maar ik ben nu wel op het punt gekomen waarop ik heel zen en boeddhistisch ben geworden. Ik heb eindelijk rust in mijn lijf gekregen.’’

Bekijk hieronder onze trending entertainmentvideo's: