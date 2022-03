Binnen anderhalf uur uitverkocht; The Streamers geven drie shows in Olympisch Stadion

Guus Meeuwis, oprichter van de band, stelt dat The Streamers ‘totaal overdonderd’ zijn door de grote vraag naar kaarten. ,,Natuurlijk hebben we stiekem wel eens gesproken over een eventuele extra show maar we moesten zojuist echt met elkaar in overleg om nog een concert mogelijk te maken. Gelukkig heeft iedereen z’n agenda vrij kunnen maken, het is fantastisch dat we dit samen met bijna 100.000 mensen kunnen gaan vieren straks.”