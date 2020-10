Bingo! Martien Meiland reikt 100.000 euro uit aan Ingrid en ‘Rosé’

Het nieuwe programma BINGO! De 100.000 euro quiz met presentator Jan Versteegh is zaterdagavond van start gegaan met 858.000 kijkers. Daarmee behaalde de kennisquiz op SBS6 een dertiende plaats op de lijst van best bekeken programma’s van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Al hebben de kijkers die van zich laten horen via Twitter voornamelijk kritiek.

In de spelshow strijden zeven kandidaten om de hoofdprijs van 100.000 euro. Ook Martien Meiland is in het programma te zien. Hij verrast winnaars van de VriendenLoterij thuis met geldprijzen. In de eerste aflevering was dat het koppel Ingrid en Rogier (spreek uit: ‘Rogé’). Dat leidde tot hilariteit onder de kijkers. ,,Zou het doorgestoken (bingo)kaart zijn? De persoon die 100.000 euro won heet, zoals ik het hoorde, ‘Rosé’ en krijgt de prijs uitgereikt door Martien Meiland”, aldus een twitteraar.

Anderen vinden de flamboyante Franse kasteeleigenaar met een voorliefde voor ‘wijnen, wijnen, wijnen’ als Gaston Starreveld maar niets. Ook klagen kijkers over het rappe tempo. ,,Ik ben 45 jaar, maar dit tempo is voor mij niet eens bij te houden. Laat staan voor 70+. En: ,,Jemig wat gingen die eerste cijfers snel... Voordat ik klaar was met zoeken was het al weg”.

Pijnlijk

Een ander vindt het pijnlijk om Jan Versteegh zo naast Meiland te zien. ,,Ik mag hopen dat het een beetje lucratief is voor hem.” De presentator, die bijna tien jaar in het vak zit, heeft er beduidend minder moeite mee. ,,Toen ik begon aan televisie, kreeg ik een 30-dagencontract bij PowNews, daar heb ik mijn baan als gymleraar voor opgezegd. Ik dacht ‘laten we maar eens kijken hoe lang het duurt’. Het werd tien jaar. Mijn droom is om te kijken of ik het nog tien jaar kan laten duren. Ik kan geen baan bedenken die ik net zo leuk zou vinden", liet hij eerder weten in een interview over zijn nieuwe programma.

Wie is de mol? was opnieuw het best bekeken programma van de zaterdagavond met 2,8 miljoen kijkers, gevolgd door het journaal van 20 uur met 2,5 miljoen kijkers. Dit was het nieuws maakte met bijna 1,5 miljoen kijkers de top drie compleet.

