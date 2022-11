Billy Ray Cyrus (61) zeven maanden na scheiding verloofd met nieuwe 34-jarige vriendin

De 61-jarige countryzanger vroeg zijn nieuwe vlam in augustus of zij met hem wilde trouwen. Hij deed dat onconventioneel zonder ring en zonder op een knie te gaan. ,,Billy keek me aan en zei: ‘Wil je met me trouwen? Ik houd van je en ik wil dit officieel maken, ik wil voor altijd bij je blijven’”, zegt de 34-jarige zangeres, die haar aanstaande jaren geleden al eens ontmoette op de set van de Disneyserie Hannah Montana.



Cyrus en zijn ex-vrouw waren al een tijdje uit elkaar, maar de scheiding is pas sinds april van dit jaar officieel rond. Hij zegt dat er echter geen oud zeer tussen hen is. ,,Iedereen weet dat die relatie al heel lang voorbij was. Iedereen moet verder. Er is veel gebeurd, maar iedereen wist dat het tijd was voor verandering.”



Cyrus is naast de vader van Cyrus zelf ook een verdienstelijk zanger. In de jaren ‘90 scoorde hij diverse hits en in 2019 brak Lil Nas X mede dankzij hem door. De remix van Old Town Road waarop beiden te horen waren, werd een wereldwijde hit.