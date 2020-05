Billy Joel en Bon Jovi treden op tijdens coronabenefiet New York

NPO 3 komt met dagelijkse dramaserie over dertigers

12:04 NPO 3 gaat vanaf 18 mei van maandag tot en met donderdag dagelijks een dramaserie over dertigers uitzenden. De reeks gaat over een vriendengroep van acht dertigers, die nog steeds bij elkaar komen om te praten over liefde, seks, carrières, kinderwensen en hun toekomstdromen. Het is bewerking van de gelijknamige Vlaamse serie Dertigers.