Billie Eilish: ‘Zonder coronavaccinatie was ik dood geweest’

De Amerikaanse vertelt dat ze in augustus erg ziek is geweest van de besmetting, maanden nadat ze haar coronavaccinatie kreeg. ,,Ik ben niet doodgegaan en ik zou ook niet dood zijn gegaan, maar dat neemt niet weg dat ik me beroerd voelde. Het was vreselijk. Ik heb nog steeds symptomen. Ik ben bijna twee maanden ziek geweest.”

Eilish denkt dat het nog erger was geweest als ze niet was gevaccineerd. ,,Ik wil dat het duidelijk is dat het goed gaat omdat ik het vaccin heb. Ik denk dat ik dood was geweest als ik niet was gevaccineerd, omdat het zo erg was. Uiteindelijk ging het op de schaal van covid het niet zo slecht met me, maar als je ziek bent, voel je je ellendig.”