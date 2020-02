Billie Eilish zet titelsong van nieuwe Bond-film online

Voltallige raad van bestuur Césars stapt op

13 februari De voltallige raad van bestuur van de Académie des Arts et Techniques du Cinéma, de organisatie achter de Césars, stapt op. Dat heeft de raad vanavond bekendgemaakt in een verklaring aan Franse media. Het ontslag gaat in na de aankomende uitreiking op 28 februari.