Billie Eilish verwijdert socialemedia-apps: ‘Het maakte me bang’

spoilers Saboteurs in De verraders willen direct van zwakke bondgenoot af: ‘Hij is te verdacht’

In het nieuwe seizoen van De verraders ging het er vrijdagavond direct hard aan toe, zo zagen 1.028.000 kijkers. Waar de drie saboteurs in het tv-spel normaliter nauw samenwerken, waren ze ongelukkig over één bondgenoot. Zijn pokerface zou dramatisch slecht zijn. ,,Kak, door hem staan we al een paar punten achter.”