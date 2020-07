Billie Eilish kondigt nieuw nummer My Future aan

Het is Billie’s eerste nieuwe nummer sinds No time to die, de titelsong van de nieuwe James Bond-film die afgelopen april had moeten verschijnen. Het lied kwam in februari al uit, maar de release van de film werd vanwege het coronavirus uitgesteld naar november.



My Future is mogelijk een eerste voorproefje van Billie’s tweede album, de opvolger van het immens succesvolle When we all fall asleep, where do we go? waaraan ze momenteel werkt met haar broer en schrijfpartner Finneas. Het album komt waarschijnlijk pas volgend jaar uit.



Eilish, die in januari geschiedenis schreef toen ze vijf beeldjes won bij de Grammy Awards, kan zich ongetwijfeld opmaken voor een hit. Ze was in 2019 de meeste gestreamde vrouwelijke artiest op Spotify en haar clips werden honderden miljoenen keren bekeken. Aanvoerder is nog steeds de video voor Bad Guy, die inmiddels 926 miljoen views heeft.