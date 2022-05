Billie Eilish en acteur Matthew Tyler Vorce uit elkaar

Er gingen op sociale media al geruchten dat de twee uit elkaar waren omdat Vorce (30) de 20-jarige zangeres had bedrogen. Dat is volgens hem niet waar. ‘Er is niemand vreemdgegaan’, schrijft hij. ‘Relaties gaan voorbij. Zo eenvoudig is het. Het bedenken van geruchten en LIEGEN op het internet is gevaarlijk.’