Bill Cosby hoort straf vandaag; kan maximaal 30 jaar krijgen

3FM maakt vandaag meer bekend over toekomst Serious Request

7:39 Radiozender NPO 3FM maakt maandagochtend bekend hoe de jaarlijkse benefietactie Serious Request eruit komt te zien. Onlangs werd duidelijk dat de vijftiende editie doorgaat, maar het is nog niet duidelijk in welke vorm. Dj Sander Hoogendoorn vertelt de luisteraars in zijn ochtendshow even na 08.30 uur wat ze dit keer kunnen verwachten.