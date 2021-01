Bijna een miljoen mensen zien ‘Robert ten Brink’ De Casting Kantine winnen

Nederlan­der keek 4 minuten langer per dag tv, uitgesteld kijken steeds populair­der

7 januari De Nederlander keek in 2020 gemiddeld 160 minuten per dag televisie. Dat is 4 minuten meer dan in 2019, meldt Stichting Kijkonderzoek vandaag in haar jaaroverzicht. Het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzenddag steeg naar 15,2 procent, wat overeenkomt met 24 minuten per dag. In 2019 was dit nog 20 minuten per dag.