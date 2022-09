Bijna alle NPO-omroepen doen deur dicht voor overleg met Ongehoord Nederland: ‘Geen journalistiek’

Alle NPO-omroepen, behalve de NOS, weigeren op journalistiek gebied nog te praten of samen te werken met Ongehoord Nederland. Die omroep bedrijft geen journalistiek, betogen de omroepverenigingen in een brief aan Gijs van Beusekom, de genremanager van de NPO die over de journalistieke producties gaat.

Normaal gesproken overleggen alle omroepen samen over de journalistieke koers van de NPO. De hoofden journalistiek van de omroepen stellen nu dat Ongehoord Nederland ‘in onze ogen geen journalistiek bedrijft, maar haar programmering gebruikt om standpunten en meningen naar voren te brengen die niet journalistiek zijn onderbouwd’.

‘Het genreoverleg van de NPO is een plek waar de hoofden journalistiek met elkaar het vak verkennen en elkaar scherp houden, maar dit kan alleen als alle deelnemers dezelfde journalistieke grondbeginselen delen, zoals hoor- en wederhoor en waarheidsvinding’, aldus de omroepen.

De huidige programmering van Ongehoord Nederland voldoet daar in de ogen van de andere omroepen niet aan. De brief van is ondertekend door AvroTros, BNNVara, WNL, Human, Omroep Zwart, Omroep Max, KRO-NCRV, VPRO, EO en Powned. WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes zei gisteren al dat zijn omroep niet meer wil praten.

De NOS heeft zich niet bij de oproep aangesloten. ,,Bij voorbaat niet aan tafel te komen, vind ik geen oplossing”, laat hoofdredacteur Giselle van Cann van NOS Nieuws weten. ,,Dat genreoverleg is juist de plek om te zeggen wat je vindt van de journalistiek. Het is niet aan mij om een bestuurlijk oordeel te vellen.”

Sanctie

Ongehoord Nederland kreeg eerder een financiële sanctie van de NPO na een onderzoek van de Ombudsman naar klachten dat de omroep onjuiste en onbetrouwbare informatie zou verspreiden, dat de journalisten onvoldoende kritische vragen zouden stellen en dat de gasten vooral uit rechtse hoek zouden komen. Dit zou in strijd zijn met de journalistieke code van de NPO. De Ombudsman achtte deze klachten grotendeels gegrond.

De Ombudsman heeft een nieuw onderzoek ingesteld na een veelbesproken item waarin zonder enige context filmpjes werden getoond van willekeurige zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Presentator Raisa Blommestijn stelde dat de zwarte daders allemaal een racistisch motief hadden. Maar uit onderzoek van Pointer is gebleken dat hier geen enkel bewijs voor is.

Naar aanleiding van dit item kwamen er weer vele honderden klachten bij de Ombudsman binnen. Ook heeft de NPO het Commissariaat voor de Media gevraagd te kijken of Ongehoord Nederland de mediawet heeft overtreden.

Ongehoord Nederland en omroepbaas Arnold Karskens waren vandaag niet voor commentaar bereikbaar. Maar in het programma Ongehoord Nieuws verweet presentator Blommestijn de collega-omroepen ‘het geluid van miljoenen Nederlanders’ uit te sluiten. Zij verweet de NPO ook ‘te staan voor verbinding en inclusie, maar nu niets anders te doen dan uitsluiten en moddergooien’.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nominaties voor de Televizier-ring, de clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, het statement van Linda de Mol en het schrappen van Het Dorp. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: