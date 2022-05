Bijna 900.000 kijkers zien MAFS-Astrid in tranen uitbarsten tijdens ontknoping

Ze stapten als eersten in het huwelijksbootje in Married at first sight en leken de perfecte match, maar Astrid en Sander hebben de eindstreep toch niet gehaald. Tot groot verdriet van de Amsterdamse Astrid, die haar avontuur met Sander graag een kans had gegeven. ,,Het was zo leuk en dat iemand dan opeens denkt: klap, dicht,” zei ze gisteravond snikkend voor het oog van 900.000 kijkers.

Vanaf het eerste moment leken Astrid en Sander goed gematched te zijn. Beiden kwamen ze uit de omgeving van Amsterdam, ze deelden dezelfde humor en konden bovendien goed met elkaar praten. Maar de kriebels bleven uit, bij zowel Astrid als Sander. Tijdens het koppelweekend werkten de twee aan hun relatie, in de hoop dat er alsnog vlinders zouden komen.

Tevergeefs, want Sander liet niet veel later weten te willen scheiden. Dat nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel, vertelde Astrid gisteren tijdens de ontknoping aan Carlo Boszhard en de experts. ,,Had je dat niet begrepen dan, vroeg hij. Nee, dat had ik niet begrepen”, zei ze zichtbaar emotioneel. En hoewel ook Astrid die kriebels niet voelde, had ze haar huwelijk met Sander wel graag een kans willen geven buiten de camera’s om. ,,Ik heb wel zoiets van; nu gaat het eigenlijk pas beginnen, weet je wel, na het koppelsweekend. Dan zit je pas echt in het echte leven.”

Een oorzaak, zoals een afknapper, om het huwelijk zo abrupt te stoppen, had Sander ook niet, vertelde Astrid. ,,Hij zegt: ik voel het niet.” Boszhard merkte aan Astrid dat ze met haar emoties worstelde. ,,Wat doet je eigenlijk het meest verdriet?”, vroeg hij haar. Dat was het moment dat Astrid haar tranen liet vloeien. ,,Dat iemand geen moeite wil doen voor mij. Dat je zo’n leuke periode met elkaar hebt en dat iemand dan opeens denkt: klap, dicht.”

Quote Ik ken mezelf, als dat er niet is, dan is het er niet en komt het ook niet Sander

Teleurgesteld

Om het einde van het huwelijk definitief te maken en de ringen weer in te leveren, werd Sander ook verwelkomd in de ruimte. Waarom hij de deur dicht gooide, vroeg Boszhard hem op de man af. ,,Omdat ik niet de gevoelens heb voor haar die ik zoek in een vrouw. En dan houdt het voor mij gewoon op. En die moeten er na twee, drie weken wel zijn voor mij. Ik ken mezelf, als dat er niet is, dan is het er niet en komt het ook niet. Dan gaat het voor mij niet werken”, verklaarde hij.

De experts legden uit dat het proces meer tijd nodig had dan twee of drie weken en stelden het opmerkelijk te vinden dat Sander zo vastberaden het huwelijk met Astrid met beëindigde. ,,Ik sta er gewoon zo in en dan is het voor mij ook klaar”, verdedigde hij zijn keuze.

Om het avontuur toch nog eervol af te sluiten, hadden Astrid en Sander brieven voor elkaar geschreven. Daarin blikten ze terug op hun deelname en alle momenten die ze met elkaar meegemaakt hadden. Ook tijdens het voorleesmoment ontglipte Astrid nog een traan, maar ze zette uiteindelijk haar schouders eronder en vervolgde haar verhaal. ,,Vrienden blijven doen we voor altijd he”, probeerde Sander daarna het ijs te breken. Dat zag Astrid ‘op het moment’ niet zitten. ,,Daar moet ook tijd in gestoken worden. En ik heb heel veel vrienden, dus dat ga ik nog wel zien”, besloot ze.

