Bijna 5000 mensen bellen over eenzaamheid na uitzending Omroep Max

In een speciale uitzending werd op NPO 1 woensdagavond aandacht gevraagd voor eenzaamheid. Bijna de helft van de Nederlanders blijkt wel eens te kampen met dit soort gevoelens. Vooral onder ouderen is het een groot probleem. Er was er een speciaal belpanel opgericht, dat grotendeels bestond uit professionals van de Luisterlijn, een organisatie die emotionele steun op afstand biedt via telefoon, mail of chat, daarnaast waren er ook enkele prominenten uit het bedrijfsleven.



Een van de mensen die klaarzat voor een vrijblijvend praatje is Dorine Kettenes. Zij merkte dat de telefoon roodgloeiend stond. ,,Een vrouw belde, die had nog nooit gebeld over eenzaamheid. Maar in het gezin was veel gebeurd. Haar man was overleden en ze voelde zich heel erg alleen.”