Bijna 2,2 miljoen kijkers zien bikkelharde Anouk in The Voice

Een seizoen moest The Voice of Holland het doen zonder Anouk. Met Guus Meeuwis in haar stoel was dat een verschil tussen dag en nacht. De zangeres uit Den Haag kreeg snel al het imago van spijkerharde coach toen ze in haar eerste seizoen tegen een 17-jarige talent zei: ,,Je hebt mensen voor het grote podium en mensen voor de braderie in Leuven." Die kritiek deed ze gisterenavond nog eens dunnetjes over.



Zo kwamen talenten Jaclyn Bradley Palmer en Kira Dekker uit het team van Sanne Hans er slecht vanaf. ,,Ik kan hier weinig positiefs over zeggen. Ik zou ze allebei niet meenemen. Ik kan wel weer beginnen over een braderie." Haar collega-coach volgde het advies niet op en nam uiteindelijk Kira mee.



Dat Anouks woorden geen loze woorden waren, bleek wel toen twee jonge zangeressen uit haar eigen team aan de beurt waren. Nina ten Kate en Nikita Pellencau maakten dusdanig weinig indruk, dat hun coach over een wanprestatie sprak. De een zong niet goed genoeg en van de ander was de performance ondermaats. ,,Als ze mijn adviezen nu nog niet oppikken, doen ze het volgende week ook niet. Dus stuur ik ze allebei naar huis."