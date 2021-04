Bijna 1,7 miljoen kijkers voor babyspecial, nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw komt eraan

Bizarre opmerking bij Frank Visser verbaast Viktor Brand: ‘Dat is een grap toch?’

10 april Een felle muurtjesruzie bij meester Frank Visser eindigde gisteravond uit het niets met een opmerkelijke grap. Twee Haagse buurmannen hoorden de tv-rechter al hun eisen van tafel vegen en terwijl de ene daar vrede mee had, was de ander minder blij. ,,Ik ga een aantal mensen halen en dan schieten’’, zei de man, die kort daarvoor nog had verteld hoe belangrijk een goede burenband voor hem is.