Bijna 1,2 miljoen thuissupporters zien zege Oranje Leeuwinnen

Met video Gevecht Vollering en Van Vleuten op Tourmalet in Tour de France Femmes is een kijkcijfer­hit

De Tour de France Femmes is qua kijkcijfers een schot in de roos. De spectaculaire etappe van zaterdag, waarin Demi Vollering de Tourmalet op indrukwekkende wijze bedwong, noteerde een mooie 873.000 kijkers. Dat is het gemiddelde van de hele uitzending, in totaal keken er zelfs 2,5 miljoen mensen naar de koninginnenrit.