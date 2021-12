Bijna 1,2 miljoen mensen zien ‘anticlimax’ in Droomhuis gezocht

Een bijzondere wending in Droomhuis gezocht gisteravond. Bijna 1,2 miljoen mensen zagen hoe presentatrice Carrie ten Napel in de startblokken stond om met Laura en Andries een derde huis te bezichtigen, toen het stel plotseling bekendmaakte zelf al een woning te hebben gekocht. ,,Je verwacht niet dat het bod geaccepteerd wordt”, verklaarde Andries.

Laura en Andries werden tijdens een vakantie in Zweden verliefd op het land. Het stel, dat toen in Lutjebroek woonde, had behoefte aan meer rust en besloot daarom naar het Scandinavische land te verhuizen. ,,We dachten: verdomme, dit voelt eigenlijk als thuis”, legde Andries voor de camera uit. Om hun droomhuis te vinden, schakelde het koppel het team van de NPO 1-hit Droomhuis gezocht in.

Presentatrices Dionne Stax en Carrie ten Napel reisden naar Zweden af om het land te proeven én een geschikte woning te vinden voor Laura en Andries. Die deden echter wel een onthulling: ze hadden al meerdere bezichtigingen gedaan en zelfs een bod uitgebracht. ,,Maar we weten niet hoe dat gaat lopen”, aldus Laura.



Ondanks het uitgebrachte bod, ging Ten Napel vol enthousiasme op zoek naar een potentieel droomhuis voor Laura en Andries. Twee bezichtigingen volgden, maar vlak voordat de derde bezichtiging zou plaatsvinden, werd Ten Napel gebeld. ,,Ik was onderweg naar huis drie, maar ik ben zojuist gebeld door Laura en Adries en het bod dat ze hebben gedaan op het huis dat ze in de vakantie hebben gezien, is geaccepteerd.”

Nog nooit meegemaakt

Dat betekende dat het team van Droomhuis gezocht eigenlijk niets meer voor het koppel kon doen. ,,Dus ga ik daar nu maar naartoe en gaan we de rollen omdraaien: zij gaan mij rondleiden. Dat hebben we dus echt nog nooit meegemaakt in Droomhuis gezocht. Wel leuk”, stelde Ten Napel.

Eenmaal bij het nieuwe stulpje van Laura en Andries vroeg de presentatrice zich af wat er nu eigenlijk was gebeurd. ,,Je doet een bod en je verwacht niet dat het geaccepteerd wordt. We gingen er eigenlijk vanuit dat jij het zou vinden voor ons”, vertelde Andries, die stond te glunderen op het terrein van zijn rode droomhuis.

Kijkers van Droomhuis gezocht waren overigens niet bepaald te spreken over de verrassende wending in de aflevering. ‘Zelf een huis vinden terwijl je in Droomhuis gezocht zit is toch een beetje als meedoen aan The voice of Holland terwijl je al een hit of platencontract hebt’, stelde iemand. En een ander: ‘Waarom deden ze eigenlijk mee met dit programma? Ze hadden al meerdere biedingen lopen en nu reeds een huis gekocht.’

