Bijlo hoort iedereen 'Hee' zeggen op de radio

Cabaretier Vincent Bijlo schrijft drie keer per week een column over wat hem opvalt op de radio.

Hee, laten we het eens even over hee hebben. Ik werd op hee geattendeerd door lezer en radioluisteraar Martin. Hee Martin, bedankt. Sinds jouw hee-mail hoor ik opeens iedereen hee op de radio zeggen.

,,Hee die orkaan, van welke categorie is die inmiddels?’’

,,Hee en die onbekende soldaat, die heeft dus nu een naam, dan is hij niet meer onbekend, toch?’’

,,Hee en weet je al wat Frank de Boer gaat doen nu hij al na 77 dagen is ontslagen bij Crystal Palace, is een record trouwens hè in de Premier League.’’

Tot gisteren kende ik maar drie grote hee-zeggers:

1. Frits Spits. Tijdens één aflevering van Taalstaat kwam hij tot 43 hee’s.

2. Mieke van der Weij: 36 hee’s in één Nieuwsshow. Haar aantal hee’s neemt overigens sinds ze met Jan Mom is sterk af. Luister maar eens, zaterdag, dan zul je na afloop constateren: Hee, Bijlo heeft gelijk.

3. Kees Boonman, achttien keer hee in één uitzending van Kamerbreed. Binnenkort zegt hij misschien nooit meer hee op de radio. Hij meldt dat het programma is opgeheven, maar AVROTROS ontkent dit. Hee, dat is merkwaardig. De omroep zegt dat het nu onderdeel is van Eenvandaag.

Hee-vrije zenders

Maar buiten deze drie hee-grootheden viel het me dus nooit op, totdat lezer Martin mailde. Deejays zeggen gemiddeld 23 keer per uur hee. Zelfs de filelezers zeggen het. ,,Het staat vast bij Ohé en Laak.’’ Er zijn maar twee zo goed als hee-vrije zenders in Nederland: Radio 4 en Sky Radio.