Bij Koos Alberts klonken tranentrekkers nooit als een cliché

Bestond er een canon van het vaderlandse volkse lied, Ik verscheurde je foto van Koos Alberts uit 1984 zou zonder twijfel in de top 3 belanden.



Ik verscheurde je foto

Heb je brieven verbrand

In m’n hart moet ik huilen

Maar ik doe nonchalant

Ik verscheurde je foto

Maar ik zie je nog steeds

Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet.



Koos Alberts, eigenlijk Koos Krommenhoek (Amsterdam, 1947), zong het refrein met Mokumse pathos uit het hart. Hoorbaar oprecht, zoveel eerlijker dan de zelfbenoemde volkszangers die, bromde hij in een interview met deze krant, ‘roepen dat hun wieg óók in het gezellige Amsterdam stond. Jordanezen? Ik hoor dat het niet zo is.’



Koos Alberts overleed vandaag aan de gevolgen van kanker in een ziekenhuis in Enschede. Hij werd 71 jaar. Zijn vrouw Joke meldde via Facebook dat zij toch nog onverwacht afscheid heeft moeten nemen van haar 'aller, allerliefste Koos'. ,,Onze grote kanjer die de afgelopen vijf weken heeft gevochten om deze wedstrijd te winnen. Hoe verdrietig was het voor ons om zijn strijd te zien. Deze wedstrijd heeft hij niet kunnen winnen. In het bijzijn van de kinderen, kleinkinderen en familie is hij rustig ingeslapen. Dankbaar voor de grote liefde die we van hem mochten ontvangen en trots op de sportman en artiest die hij in hart en nieren was."