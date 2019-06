Big Little Lies 2: Gelukkig geen nieuw raadsel

Publiek huilt om ontroerend Op­rah-interview When They See Us: ‘Mijn leven is kapot‘

20:10 Mediatycoon Oprah Winfrey is vandaag bedolven onder de lovende reacties op haar hartverscheurende interview met The Central Park Five, vijf zwarte mannen die in de jaren negentig onterecht beschuldigd werden van de verkrachting van een witte vrouw. Huilend en hevig getraumatiseerd doen ze hun verhaal. ,,Niemand had dit beter kunnen doen dan Oprah.”