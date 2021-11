Big Brother keert volgend jaar terug met ‘zwaardere en onvoorspelbaardere’ reeks

De reeks gaat van start op maandag 3 januari. De presentatie is weer in handen van Geraldine Kemper en Peter van de Veire. De kick-off is te zien op RTL 4 en RTL 5. De dagelijkse uitzendingen zijn op RTL5. Daarnaast is op Videoland de 24/7-livestream van de Vlaamse en Nederlandse kandidaten te zien.

Eerder had producent EndemolShine al gemeld dat het programma in 2022 terug zou komen op televisie. In Big Brother laat een groep mensen zich opsluiten in een huis waar zij 24 uur per dag worden gevolgd door een flink aantal camera’s. Het concept werd eind vorige eeuw bedacht door John de Mol en kwam in 1999 op de Nederlandse tv. De reeks ontpopte zich tot een hype en werd in talloze landen overgenomen.