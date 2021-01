Big Brother? Ammehoela, dit is heiligschennis

Stel nou dat ze het Expeditie Robinson in de Gouden Kooi hadden genoemd. Of Wie is de mol in de hottub. Of beter nog: Hoe snel wekt Theo moordneigingen op bij al zijn medebewoners? Dan had ik gisteren de aftrap op RTL 4 en 5 ook gekeken maar er verder geen letter aan gespendeerd. Hoe jammer dat misschien ook is voor de acht wannabe-beroemdheden die gisteren (maar in werkelijkheid vorige week donderdag al) met hun rolkoffertjes Het Huis binnengingen.



De reden? Omdat bij die aftrap meteen glashelder was dat dit zoveelste reality-experiment geen haar beter is dan ranzige soortgenoten Love Island of Temptation Island en daarom de aandacht niet waard is.