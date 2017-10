'Bieber heeft nieuwe liefde in de kerk gevonden'

Kritiek op 'King of Instagram' voor respectloze filmpjes aanval Las Vegas

8:15 Dan Bilzerian (36): een schatrijke professionele pokerspeler, beter bekend als de ‘King of Instagram’, heeft zich de woede van een onderscheiden oud-marinier op de hals gehaald voor zijn acties tijdens de aanval in Las Vegas. Bilzerian besloot zijn smartphone boven te halen en zijn vele Instagramvolgers al vluchtend en op een weinig respectvolle manier te laten weten dat hij net had gezien hoe een vrouw in het hoofd was geschoten.