Bibian Mentel werd na operatie wakker met gevoelloze benen

Bibians man Edwin Spee vertelt op Facebook dat er donderdagochtend ‘toch wel’ grote paniek was, omdat zijn vrouw wakker werd en geen gevoel meer had in haar benen. ,,Daarom heeft ze heel veel onderzoeken gehad maar er is niets te vinden en niets te zien. Het goede nieuws is dus nu dat er geen permanente schade zichtbaar is, het minder goede nieuws is dat we niet weten waarom haar benen het niet doen", schrijft Spee. ,,Het enige wat de specialisten kunnen bedenken is dat door het langdurig werken met hoge temperatuur in de ruggenwervel de omliggende zenuwwortels misschien, via geleiding, toch zijn beschadigd.”