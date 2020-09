Bibian Mentel: ‘Ik durf niet te ver in de toekomst te kijken’

,,Twee weken geleden was ik in het ziekenhuis en daar kreeg ik weer relatief goed nieuws. Wat betekent dat ik nog steeds uitzaaiingen heb, maar dat ze langzaam groeien. Dat wil zeggen dat ik weer drie maanden bij de dokter weg mag blijven en we proberen van elke dag te genieten”, vertelt Mentel, die vorig jaar meedeed aan Dancing with the Stars, aan Shownieuws.