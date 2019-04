Bibian Mentel heeft na rugoperaties nog ‘lange, zware weg’ te gaan

Bibian moest begin maart onder het mes omdat kort daarvoor was gebleken dat een wervel onder in haar rug zó ernstig was verzwakt door een tumor dat hij kon breken. Er ontstond even paniek toen de topsportster wakker werd zonder gevoel in haar benen. Een vervolgoperatie zorgde voor voorzichtig herstel. Volgens Spee zijn de verbeteringen er nog steeds, en blijven hij en zijn vrouw positief. ,,Mijn koningin van de lach is vastberaden en samen gaan we er het mooiste van maken’’, schrijft hij in een facebookbericht bij een foto van Mentel waarop ze lachend in haar ziekenhuisbed ligt.