Bibi Breijman en Waylon verwachten tweede kindje

Dochters Bram Vermeulen: ‘Hij was lange tijd onzeker, dat lees je in zijn dagboeken’

22 oktober Van 1984 tot zijn plotselinge dood in 2004 hield zanger Bram Vermeulen een dagboek bij, waaruit nu Het eeuwig jongenshart is samengesteld. Dochters Tamara (46) en Katarina (44) blikken terug. ,,Het was een heel rijke jeugd.’’