Bibi Breijman deelt eerste duidelijke foto van zoontje Chester: ‘Man van mijn dromen’

Breijman en Waylon verwelkomden eind mei hun tweede kindje: zoon Chester. Het stel deelde een reeks foto’s van de bevalling, maar echt duidelijk werd het ventje niet in beeld gebracht. In de weken daarna deelde Breijman eveneens enkele kiekjes van het ventje, maar ook op die beelden was hij gedeeltelijk te zien.

Vandaag besloot Breijman haar zoontje voor de eerste keer in vol ornaat aan de buitenwereld te tonen. Op de twee foto’s is het ventje onder meer met een grote glimlach op zijn gezicht te zien. ‘Ontmoet de man van mijn dromen’, luidt het bijschrift bij haar bericht.

Waylon: ‘Demonen in mijn hoofd’

Afgelopen maand leek de relatie van Breijman en Waylon nog in zwaar weer te verkeren. Het roddelkanaal Juicechannel onthulde dat de zanger tijdens Breijmans zwangerschap vreemd was gegaan. Vervolgens bracht roddelvlogger Yvonne Coldeweijer, die vriendinnen was met Bibi, meer details naar buiten. Waylon plaatste hierop een plaatje met de tekst ‘I fucked up’ en sprak over ‘demonen in zijn hoofd’.