Bibi begreep zwangerschapstest niet: 'Ik was in shock'

videoDe Haagse vlogster Bibi Breijman (27) was even in paniek toen ze maanden geleden een zwangerschapstest deed. Ze begreep de uitslag niet goed en belde haar beste vriendin op voor raad. Daarna lichtte ze haar vriend Waylon (38) 'in shock' in.

Bibi vertelt in haar laatste vlog dat zij en haar 'Way' (zanger Willem Bijkerk, red.) al langer een kinderwens koesterden. Na een reisje naar New York voelde ze zich 'anders'. ,,Op de een of andere manier voelde ik gewoon dat er iets met mijn lichaam aan de hand was. Ik ging al voordat ik overtijd was een test doen'', legt ze uit.

Toen ze de uitslag niet goed begreep, belde ze haar beste vriendin op. ,,Ik zei: Is dit nu nog een streepje, of niet? Ik was er van in shock. Op een gegeven moment na tien minuten kon zij het via Facetime ook niet goed zien. Toen moest ik Way echt wel inschakelen.''

Pubers

Bibi vertelde haar vriend niet te gaan 'flippen'. ,,Toen bleek ik dus zwanger. We waren heel erg blij en ik was nog steeds in shock. We liepen rond als twee pubers en bleven maar giechelen.''

Nog diezelfde dag vertelde ze haar vader het goede nieuws. ,,Ik gaf hem een rondleiding door het huis en liet hem de kinderkamer zien. Hij was heel erg blij. Mijn moeder was in de war, maar wist al dat Willem en ik graag kinderen wilden. We hadden het over zijn spartelende eierstok.''

Het is onbekend wanneer Bibi, die haar babynieuws op 1 mei met de wereld deelde, precies is uitgerekend. Het is voor de Haagse haar eerste kindje, Waylon heeft een 15-jarige zoon uit een eerdere relatie.

