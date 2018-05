Bibberen met John Travolta

Olijfje, ook wel bekend als Olivia Newton John (69), is er niet én wel bij. De hoofdrolspeelster uit Grease wenst via een videoboodschap het publiek bij de jubileumvoorstelling van de veertigjarige filmklassieker in Cannes een ‘wonderful evening’ toe. Een groot scherm toont het glunderende gezicht van Olijfje die een van de bezoekers met name noemt: haar tegenspeler John Travolta. De Amerikaanse filmlegende heeft net voordat de beelden van Olivia op het filmdoek verschijnen hoogstpersoonlijk het propvolle strand toegesproken. In grammaticaal pover Frans, maar dat mag de pret niet drukken. Travolta wordt op een staande ovatie onthaald. Zelfs op de Croisette Boulevard staat het publiek rijendik om hem in levende lijve te zien. Travolta zwaait enthousiast naar iedereen en sommige gelukkigen gaan met hem op de foto. Zelf zit ik onderuit gezakt in een van de strandstoelen om deze bijzondere voorstelling van de gerestaureerde filmversie van Grease mee te maken. De film is ver in mijn herinnering weggezakt. Muziekflarden duiken nog wel eens op, maar dat is dan ook alles. Het verhaal was toch een Americana-versie van Romeo en Julia?

Als de film met de prachtige animatiebegintitels (helemaal vergeten) in gang wordt gezet staat het publiek meteen te swingen. Het werkt aanstekelijk. Travolta had het een dag eerder in een interview met het AD voorspeld: die Fransen gaan uit hun dak. Ondanks de kille temperatuur op het strand word ik toch ook een beetje warm van binnen. Wat meteen opvalt is hoe oud de acteurs waren die de Amerikaanse collegestudenten uit de jaren 50 moeten voorstellen. Travolta was 24 toen hij de rol vertolkte. Zijn rockmakkers ogen nog ouder. Hoe vaak zijn ze blijven zitten op de Rydell High School vraag je je onwillekeurig af? Olivia was destijds nog ouder dan Travolta, 29 om precies te zijn, maar oogt wel veel minder volwassen dan haar mannelijke tegenspelers. Ze heeft niets van haar frisheid verloren. Geen wonder dat iedereen destijds verliefd op haar werd. Als het duet Summer Nights wordt gezongen brult en klapt iedereen mee. Grease bevat niet alleen vier decennia na de wereldpremière nog schitterende liedjes, maar is ook geestig.

De kuif van Travolta is imponerend. Hoe vaak hij in de film de kam door zijn haar haalt is niet bij te benen. Het contrast met het hedendaagse kapsel – Travolta heeft haarimplantaten die doen denken aan tapijttegels – is groot. Maar het charisma van Travolta is volledig intact. De man is gewoon een van de aardigste mensen in Hollywood.



Het einde van Grease haal ik niet. Het wordt steeds frisser en aangezien het festival nog een paar dagen duurt wil ik niet het risico lopen een griepje te krijgen. Bij het weglopen kijk ik naar de gezichten van het publiek in de strandstoelen. Sommigen zijn in slaap gesukkeld, maar de meesten kijken verrukt naar het grote scherm. Tell me more! lees je in hun ogen.