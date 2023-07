Bezwaren van Rick Engelkes afgewezen: hij moet 3,7 miljoen aan coronasteun terugbetalen

Theatermaker Rick Engelkes moet definitief 3,7 miljoen euro terugbetalen die hij onterecht ontving aan coronasteun. Engelkes is al maanden in conclaaf met de subsidieverstrekker, maar zijn bezwaren zijn afgewezen.

Het definitieve bedrag dat Engelkes moet terugbetalen aan Fonds Podiumkunsten is 50.000 euro hoger dan gedacht en komt in totaal op 3.754.236 euro.

De theaterproducent had grootse plannen voor de bouw van een nieuw theater in Delft, waar een musical over het leven van Willem van Oranje zou worden gespeeld. Het stuk zou worden geregisseerd door Theu Boermans, die eerder Soldaat van Oranje maakte. De nieuwe musical moest eenzelfde soort spektakel worden, dat jarenlang volle zalen zou trekken. Engelkes schetste vorig jaar op deze site een theatergebouw van 60 bij 90 meter met een draaiend podium, grootse licht- en animatietechnieken, levensechte veldslagen en misschien zelfs paarden op de planken. Maar op 239 heipalen in de bouwgrond na staat er nog altijd geen theatergebouw in Delft.

Na een herberekening concludeerde het Fonds Podiumkunsten in maart dat het uitgekeerde bedrag van 4,3 miljoen euro aan Engelkes bedrijf Waterfront Entertainment toch te hoog is geweest. De steun was bedoeld om de culturele sector overeind te houden toen door de coronalockdowns allerlei concerten en theatervoorstellingen niet konden doorgaan. Engelkes moest 3,7 miljoen euro terugbetalen. De theatermaker schreef afgelopen maanden zienswijzen, maar deze bezwaren zijn definitief afgewezen.

Juridische stappen

Het Fonds Podiumkunsten laat weten dat Engelkes het geld binnen zes weken moet terugbetalen. Doet hij dat niet, dan kan het fonds juridische stappen nemen. Het is de vraag of Engelkes de miljoenen kan terugbetalen. In juli 2022, toen in de politiek en media de eerste vragen rezen over het ‘spooktheater’, vertelde hij dat er al 1 miljoen aan coronasteun was uitgegeven. ,,We hebben daar meteen mensen van betaald, voornamelijk zzp’ers, die afgelopen jaren in de voorproductie veel werk hebben verricht”, zei Engelkes. ,,Het zijn zaken die je op het eerste oog niet ziet. Denk aan het werk van de artistieke directie, technici, de schrijvers en kostuummakers.”

Engelkes kan nog een keer bezwaar maken op de beslissing van het Fonds Podiumkunsten. Maar of hij dat ook gaat doen is niet duidelijk. Engelkes is niet bereikbaar voor commentaar.

