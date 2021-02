‘Bezorgde kijker’ haalt uit naar ‘gruwelijke’ kinderserie Brandweerman Sam: ‘Nog nooit zoiets gezien’

Na twaalf langlopende seizoenen en zelfs diverse succesvolle theaterproducties pakken donkere wolken zich samen boven Brandweerman Sam, de Nederlandse uitvoering van het in Engeland extreem populaire Fireman Sam. ,,Ik heb werkelijk nog nooit zo’n dubieuze serie gezien!”, begint Wubbo Oerenvelde zijn tirade op Twitter. Oerenvelde is een typetje van de bekende cartoonist Evert Kwok. Zijn twitterdraadje, dat natuurlijk met een grote knipoog is geschreven, is de afgelopen week volop geliket en verder verspreid. Zijn satirische en gedetailleerde beschouwing van de krankzinnige personages en chaotische gebeurtenissen in Brandweerman Sam kan op veel lof rekenen.

In Brandweerman Sam, dat ondertussen ook op Netflix te zien is, moet Sam tal van problemen oplossen in het rustige dorpje Piekepolder, veelal veroorzaakt door klungel Norbert Puck. In de loop der jaren is Brandweerman Sam uitgegroeid tot een held voor miljoenen kinderen en is hij niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. Toch schrok Oerenvelde zich zich rot toen hij een paar afleveringen met zijn neefje meekeek. ,,Ik moet de ouders van Nederland echt waarschuwen tegen deze serie!”, twittert de bezorgde oom.

Spookstad

Het begint volgens Oerenvelde al met de naam van het plaatsje, Piekepolder. ‘Dat op zichzelf is al heel gek, want er is in de verste verte geen polderlandschap te herkennen. Het is een stadje aan de kust in een berg- en heuvelachtige omgeving’, sneert hij. Op straat is het er uitgestorven, ondanks dat er veel huizen zijn. ‘Echt een superscary spookstad dus’, oordeelt de bezorgde kijker. ‘Slechts een handjevol mensen (ik tel er hooguit vijftien) wonen in de stad en lopen dag in dag uit in de uitgestorven straten. Niemand weet wat er in de andere huizen gebeurt: wonen daar ook mensen? Zitten ze gevangen? Zijn ze dood?’

De kleine groep mensen die in ‘de horrorstad’ woont, heeft volgens Oerenvelde een rare mutatie waardoor de inwoners ‘extreem grote handen hebben en heel houterig lopen’. ‘Hierdoor ga je je als kijker afvragen of er misschien een kernramp in de buurt geweest is. Dat zou kunnen verklaren dat bijna alle inwoners dood zijn en de straten levenloos, en dat de inwoners die je wel ziet rare mutaties hebben’.

De setting van Brandweerman Sam is mede om die reden ‘distopisch en post-apocalyptisch’ te noemen, zegt Oerenvelde. Maar de mutanten hebben volgens hem niet alleen lichamelijke gebreken, maar ook mentaal lijkt er van alles mis te zijn. ‘De hooguit 15 inwoners van de spookstad zijn namelijk de hele tijd enkel bezig met zichzelf ontiegelijk in de nesten te werken’, constateert Oerenvelde. Ze belanden op dagelijkse basis in de meest extreme calamiteiten. Grote branden en extreme catastrofes zijn er ‘aan de orde van de dag’.

Irritant en roekeloos

Om alle rampen een halt toe te roepen, schieten brandweerman Sam en leden van zijn kazerne de kinderen van Piekepolder te hulp. Zonder hen zou het stadje zichzelf binnen een etmaal vernietigd hebben, denkt Oerenvelde. Onder het handjevol gemuteerde inwoners is een klein groepje kinderen dat volgens de kijker al na één minuut ‘verschrikkelijk op je zenuwen begint te werken’. ‘Een irritant, roekeloos en volslagen onopgevoed zooitje is het: een beetje gebaseerd op de tieners in The 100.’

Onder hen bevindt zich volgens Oerenvelde ‘het ergste kutkind’ dat er ooit bestaan heeft: Norbert Puk. ‘Dit monstertje heeft een sociopatische en narcistische stoornis en het kapsel van een overrijpe artisjok. Hij is de bad-guy uit de serie, of eigenlijk het infant terrible, het gestoorde wezen dat de hele stad telkens in het verderf stort.’

Gigantische vuurzee

Een snelle berekening door Oerenenvelde laat zien dat Norbert ongeveer 2 á 3 maal daags een gigantische vuurzee creëert, mensen in een ravijn laat storten, voertuigen ontmantelt, dieren in gevaar brengt en kinderen bijna laat verdrinken. ‘In plaats van dat deze jongen naar een heropvoedingsinternaat gestuurd wordt of jeugd-tbs krijgt opgelegd vanwege zijn pyromanie, monomanie, destructiviteit en pathologische leugendrang, wordt hij telkens lief berispt door de immer goede held van het verhaal, brandweerman Sam, die altijd weer als de zoete verlosser komt opdraven’.

Volgens Oerenvelde heeft het geen zin om aangifte te doen tegen Norbert. ‘Hierdoor zit er ook geen grotere lijn of ontwikkeling in de serie: de stad is en blijft gevangen in deze situatie, en zal er nooit meer uit ontsnappen. Ik heb acht afleveringen gekeken en ben nu FAKKING AGRESSIEF en wil het liefst de tv in de hens zetten. Wat een deprimerend toekomstbeeld schetst de serie, een gruwelijk lot waar niet aan te ontkomen valt.’

Lof op Twitter

De (uiteraard) grappig bedoelde woede-uitbarsting van Oerenvelde is voor veel mensen een lichtpuntje in sombere tijden. ‘Zo fijn, weer eens heel hard lachen’, reageert Corrie. ‘In tijden niet zo gelachen. Op een rare manier zo ongelofelijk waar’, twittert Robert de Vries. Sommige kijkers zijn het zelfs roerend met Oerenvelde eens. ‘Hahaha volstrekt waar! Die serie is pas ècht niet goed voor je hersenen’, twittert iemand.

Just Film Entertainment, de Nederlandse distribiteur van Brandweer Man, was vandaag niet in de gelegenheid een reactie te geven.

